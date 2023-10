Pioggia di solidarietà al comandante della Polizia Metropolitana, Giovanni Giardina, aggredito stamattina da due ambulanti in Via La Farina durante un’attività di controllo.

Il sindaco Federico Basile congiuntamente all’Amministrazione comunale hanno espresso la propria solidarietà e vicinanza al comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, per l’aggressione subita stamani nel corso della normale attività di controllo, lungo la via La Farina, in un punto in cui erano posizionati due commercianti ambulanti. “Nessuna giustificazione è plausibile di fronte a toni minacciosi e a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza, oltre che inaccettabile che in un paese civile si perpetrino atti di violenza a danno di persone, come del tutto spregevole ed ignobile aggredire, sia verbalmente che fisicamente, un uomo in divisa. Pertanto, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, manifesto apprezzamento al Comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione ed elevata capacità, per la massima disponibilità e l’encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione e serietà e senso del dovere”.

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime solidarietà al commissario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, aggredito questa mattina durante un controllo sull’ambulantato selvaggio. «Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative».

La Cgil Messina con il segretario generale Pietro Patti e la Fp-Cgil Messina con il segretario generale Francesco Fucile esprimono solidarietà al comandante della polizia metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, per l’aggressione subita nel corso di un’attività di controllo. “Un fatto spregevole – dicono Patti e Fucile – manifestiamo la vicinanza del sindacato nei confronti del commissario Giardina, quotidianamente impegnato in attività importanti nel territorio con il personale della polizia municipale”.

La dirigenza e tutti gli associati della Confesercenti di Messina esprimono la più convinta solidarietà nei confronti del Commissario Giardina e censurano senza appello la vile aggressione compiuta quest’oggi ai suoi danni, mentre eseguiva il proprio dovere. La nostra Associazione è grata al Commissario per l’impegno che ha messo in questi anni a tutela della Comunità messinese e di tutti gli esercenti che operano nella legalità e nel rispetto delle leggi.