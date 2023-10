Sono stati assolti con la formula “per non aver commesso il fatto” la presidente di Gemmo S.p.a., Susanna Gemmo, e un manager della società, Francesco Trimarchi.

A stabilirlo il giudice monocratico Di Fresco che non ha accordato la richiesta della Procura a nove mesi di reclusione. Finisce quindi con l’assoluzione degli unici due imputati il processo per la morte di Salvatore D’Agostino, il quindicenne di Gaggi deceduto nel 2016 rimasto folgorato dopo aver urtato un faretto nella piazza del suo paese. Stava giocando a calcio con amici, in un luogo accessibile a tutti, quando fu attraversato da una scarica elettrica che ne causò la morte, sopraggiunta 18 giorni dopo.

I due imputati erano accusati di omicidio colposo in concorso e più specificatamente Susanna Gemmo in qualità di legale rappresentante della società Gemmo S.p.a., affidataria del “servizio luce e dei servizi connessi”, in concreto del servizio di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Gaggi e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, e Francesco Trimarchi, in qualità di dipendente della società Gemmo Spa responsabile della gestione della suddetta commessa.

L’avvocato Filippo Pagano che assiste i famigliari di Salvatore D’Agostino ha espresso la sua amarezza per la sentenza di assoluzione con un post sulla sua pagina facebook. “Appena finita udienza del tragico incidente mortale in cui ha trovato la morte il giovane D’Agostino Salvatore, di appena 15 anni. Il giovane, che giocava spensierato, rimase folgorato toccando una ringhiera che delimitava la piazza della Chiesa Madre dove stava giocando con altri giovani della sua età – scrive il legale-. Ciò accadeva a Gaggi il 2.8.2016 ed il ragazzo volava in cielo dopo appena diciotto giorni di agonia. Denunciati i fatti ed aperte le indagini, i familiari si adoperarono per ottenere giustizia chiedendo alla Magistratura la cristallizzazione dei luoghi mediante incidente probatorio, avanzando plurime richieste di nuove indagini e ipotizzando più responsabili.

La Procura ne individuava, fra molti possibili prospettati, solo due. E a distanza di quasi due anni veniva fissata l’udienza preliminare e, quindi, a seguire il giudizio innanzi al Tribunale. Dopo ben venti interminabili udienze, finalmente oggi la sentenza a distanza di oltre sette anni dal fatto. Esito: tutto da rifare- prosegue l’avvocato Pagano-. Ebbene, si. Il Giudice, come sembra evincersi dal dispositivo oggi letto alla fine della camera di consiglio, ha evidentemente ravvisato la responsabilità a carico di persone diverse da quelle contro cui il Pubblico Ministero, aveva ritenuto, all’epoca, di procedere, senza disporre gli approfondimenti suggeriti dal difensore di parte civile che rappresentava i genitori e la sorella del ragazzo.

Dunque, tutto da rifare? Si, ma non sarà proprio così. Difatti, visto che ormai il reato è prossimo alla prescrizione, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per iniziare un nuovo processo contro i responsabili sarà solo una formalità. Il procedimento penale a carico dei responsabili morirà ancora prima di nascere.

Questi sono i paradossi delle norme del processo penale ai quali si potrebbe ovviare favorendo un dialogo costruttivo tra parte privata (imputato o persona offesa che sia) e Pubblico Ministero. Quando invece la persona offesa o l’imputato avanza una richiesta alla Procura e non ottiene neanche una risposta (positiva o negativa che sia), non si facilita un dialogo costruttivo e si determina un clima di tensione tra lo Stato ed il cittadino.

Ma la famiglia del giovane quindicenne stroncato nel fiore dei suoi anni continuerà a combattere con maggiore determinazione fino al completo accertamento della verità”, conclude.