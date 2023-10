A seguito dell’avviso straordinario di allerta per rischio incendi, forti venti da sud, elevate temperature con valori superiori ai 35° C, il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha disposto, per la giornata di domani, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della cittadina.

La chiusura è stata decisa a fini precauzionali per evitare situazioni di rischio e pericolosità, connesse alla situazione in atto e in evoluzione nelle prossime ore e domani, per la sicurezza della popolazione scolastica come anche per garantire una migliore fluidità del traffico veicolare ed evitare sovraccarico alla viabilità in caso di emergenze.

“Assicurando che viene e continuerà ad essere svolto il pattugliamento e il controllo del territorio con i mezzi della Protezione civile, con le varie Forze dell’ordine, – ha scritto su Facebook il primo cittadino – si ribadisce il rispetto assoluto del divieto di accensione di fuochi fino a domenica 22, come anche di evitare in caso di forte vento di esporsi a situazioni di pericolo e rischio”.