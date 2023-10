Domani alle ore 18.00, presso l’aula magna del Liceo Classico “V. Emanuele III” di Patti, si terrà il terzo appuntamento della Rassegna “Scrusciu – incontri d’autore”.

Nel corso della serata, sarà presentato il libro “Fuori dal sistema” di Luigi de Magistris, già sostituto procuratore a Catanzaro e Sindaco di Napoli dal 2011 al 2021. Nel libro, il dott. De Magistris ripercorre il proprio percorso umano e professionale, che lo ho portato, dapprima, da giovanissimo magistrato assegnato alla Procura di Catanzaro, a scoperchiare il vaso dei rapporti di potere in Calabria, e in seguito ad amministrare per dieci anni la città di Napoli.

L’autore sarà intervistato da Cristina Marra, giornalista pubblicista che, da diversi anni, si occupa di critica letteraria con particolare riferimento alla narrativa giallo-poliziesca.