Christian Castro, il curatore di “Progetto Empeno” fa ritorno al Loc di Capo d’Orlando con la sua “maleta” (valigia) piena di opere.

L’intento è di trasportare il visitatore in un nuovo viaggio che dal Cile arriva fino in Italia.

Basta una bussola per orientarsi attraverso i lavori degli otto artisti in esposizione, per affrontare questo percorso esplorativo che vuole essere soprattutto un momento di riflessione, un interrogativo su quelli che sono i temi che accomunano e diversificano la società contemporanea.

Ecologia, migrazioni, politica, esodi, etica… tratterà di questo il nuovo ciclo espositivo “Todo Norte Tiene un Sur” e sarà inaugurato domani, venerdì 20 ottobre alle 19:00, allo Spazio LOC di Via del Fanciullo a Capo d’Orlando.

All’inaugurazione saranno presenti il curatore Christian Castro e Giacomo Miracola, Assessore alla Cultura del comune di Capo d’Orlando.

La mostra resterà aperta fino al 25 Novembre