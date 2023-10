Si svolgerà oggi alle ore 18 la Cerimonia di Consegna della Cittadinanza Onoraria di Raccuja, presso il Castello Branciforti, a Erdeo Pellegrini, acrobata di fama internazionale, nato nel centro montano il 27 ottobre 1965.

La storia del futuro cittadino onorario ha dell’incredibile.

I genitori erano impegnati, ad ottobre del 1965, con il circo da qualche settimana a Raccuja e, considerato lo stato di gravidanza, decisero di rimanere in paese per l’imminente nascita.

Il parto avvenne in via Roma dalla levatrice Rosetta Previti e la comunità si prodigò per aiutare in ogni modo quella madre e quel bambino.

I fratelli Pellegrini hanno formato un quartetto di verticalisti e affascinato tutto il mondo con le loro performance straordinarie.

La loro carriera li ha portati a esibirsi sui palcoscenici di rinomati circhi e festival circensi in tutto il mondo, conquistando il cuore di spettatori di ogni età.

Nel 2011 arrivarono secondi a Italia’s Got Talent e nella serata finale il padre ha voluto ringraziare in diretta televisiva la comunità di Raccuja che aveva accolto la nascita del primogenito Erdeo.

“Le sue parole entusiaste e il legame che dopo tanti anni conserva ancora, ha portato orgoglio alla nostra comunità. In questa occasione vogliamo riconoscere il talento e il contributo straordinario di Erdeo Pellegrini e accoglierlo, nuovamente, nel nostro paese” ha dichiarato il primo cittadino Ivan Martella.