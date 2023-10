Trasportare sangue ed emoderivati con il drone, adesso è possibile, grazie al progetto sviluppato dalla startup tutta italiana ABzero.

Dalla Toscana, la società fondata dall’ingegnere Giuseppe Tortora insieme all’architetto Andrea Cannas, ha ideato un contenitore intelligente progettato appositamente per questo tipo di trasporti e ieri, per la prima volta in Italia, è stato provato il particolare e sofisticato sistema di trasporto del sangue, con un volo da Patti verso le isole Eolie.

L’idea è stata sposata dal direttore del centro trasfusionale dell’ospedale di Patti, il dottore Gaetano Crisà che ha subito interpellato i vertici sanitari provinciali.

Alla dimostrazione di volo del drone, ha preso parte anche il commissario dell’Asp di Messina Domenico Sindoni, il quale ha affermato che il progetto promosso dalla società Abzero, è un’opportunità che non si può fare scappare e che consentirà di rispondere in modo più rapida ed efficace alle esigenze dell’urgenza assistenziale.

Il drone è completamente automatizzato, dal decollo al volo, fino all’atterraggio e, può essere usato per il trasporto e lo spostamento in emergenza non solo di sangue ma anche di farmaci, organi, tessuti, campioni biologici, tra strutture sanitarie distanti.

All’interno, ospita una capsula dotata di intelligenza artificiale (Ai), ed è in grado di preservare le condizioni termiche dei materiali biologici trasportati, in tutte le condizioni di volo (diverse altitudini, velocità, accelerazioni/decelerazioni),

La durata delle batterie attuali, è stimata in circa 55 minuti che posso essere facilmente cambiate. Può volare fino a 40 km di distanza, con una velocità di circa 65 km/h.