Si è svolto ieri pomeriggio, presso l’Aula n. 11 del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università degli Studi di Messina, l’incontro di formazione per giornalisti dal titolo “Privacy e diritto di cronaca. I doveri del giornalista. Il caso Palermo“.

L’incontro, organizzato dall’ORG Sicilia e accreditato con 6 crediti deontologici per i giornalisti iscritti all’Ordine, si è basato sul caso di uno stupro ai danni di una giovane ragazza, verificatosi nello scorso mese di Luglio vicino al Foro Italico di Palermo, analizzando poi in generale il tema della violenza nei confronti delle donne e i femminicidi.

Hanno preso parte al dibattito, con la moderazione affidata alla giornalista e Presidente della CPO (Commissione Pari Opportunità e di Genere) Regionale Gisella Cicciò, il Vice Caposervizio della “Gazzetta del Sud” Nuccio Anselmo, il Prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione all’Università di Messina, il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina Dott. Marco Accolla, l’Avv. Adriana La Manna e il Segretario Nazionale della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) Alessandra Costante.

Gisella Cicciò ha introdotto il tema dell’incontro, parlando del caso della giovane ragazza stuprata da 7 ragazzi a Palermo, la notte tra il 6 e il 7 Luglio scorso. Il Prof. Centorrino si è soffermato sul concetto di privacy e sul confine tra sfera pubblica e sfera privata, e ha fatto notare come un giornale non è un social, e il giornalista non è l’utente social. Nuccio Anselmo ha evidenziato che lo stupro della ragazza è avvenuto in un determinato periodo storico e la stampa arriva sulla notizia 2 settimane dopo, e ha sottolineato che su questo caso specifico i cronisti hanno fatto solo il proprio lavoro e come i giornalisti seri sono stati sfruttati dai social.

Il Magistrato Marco Accolla ha parlato di riservatezza, di diritto all’oblio con riferimento a vari articoli del Codice penale, di atti secretati, di responsabilità per il giornalista di veicolare le informazioni, di divieto a tutela della riservatezza dei minori. L’Avv. La Manna ritiene che l’unica responsabilità del giornalista sia quella di bilanciare il diritto alla privacy con il diritto di cronaca, e che il giornalista deve mostrare nei suoi articoli e nei suoi servizi l’essenzialità dell’informazione. Il Segretario della FNSI Alessandra Costante ha spiegato che l’informazione è un bene primario, che non può avere compressioni, un giornalista può scrivere e parlare di tutto nel modo giusto, rispettando il principio di continenza; ha poi messo in evidenza, che secondo il suo parere, oggi la libertà di stampa e di informazione danno fastidio.