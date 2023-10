È stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina che stamattina stava effettuando dei controlli in via La Farina.

L’ufficiale della polizia municipale si è fermato per verificare la licenza di due commercianti ambulanti che stazionavano all’incrocio con Via Salandra. Ma, alla richiesta di mostrare le necessarie autorizzazioni, i due commercianti hanno primo preso a parole l’ufficiale e poi lo hanno scaraventato per terra.

È stato necessario l’intervento del personale del 118 che, dopo aver soccorso Giardina, lo ha accompagnato in ospedale. Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri per rintracciare gli autori dell’aggressione che si sono allontanati facendo perdere le tracce.