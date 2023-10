E’ stata disposta la chiusura della Strada nella località Fontana di Galati Mamertino, per lavori di consolidamento nella zona Castello ed aree limitrofe, dalla giornata di ieri e fino alle ore 24:00 del 27 Ottobre 2023.

La chiusura dell’arteria stradale sarà temporanea e viene apposto il divieto di transito per tutti i mezzi, precisamente dall’abbeveratoio fino all’imbocco, che collega la Strada di località Fontana alla scorrimento veloce Galati – Rocca, per consentire i lavori di drenaggio, a salvaguardia del centro abitato in zona Castello.

La ditta esecutrice dei lavori avrà alcuni obblighi da seguire: garantire sempre il transito ai pedoni, mediante la realizzazione di percorsi protetti, creando loro il minimo disagio; garantire sempre il passaggio dei veicoli in caso di urgenze e per eventuali mezzi di soccorso; adottare durante i lavori tutte le precauzioni, atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Comunale per eventuali danni causati a terzi; effettuare i lavori secondo le prescrizioni del Codice della Strada; porre all’ingresso delle aree interessate idonee transenne, con la necessaria segnaletica, atte a impedire l’accesso dei veicoli.