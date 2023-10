Prenderà il via domani pomeriggio l’VIII edizione del Festival del giornalismo enogastronomico, che si svolgerà fino a Domenica 22 Ottobre presso l’Incubatore di Imprese di Galati Mamertino.

La manifestazione viene organizzata dall’Associazione culturale “Network”, con la collaborazione del Comune galatese e dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive; l’evento gode anche della partecipazione di diversi partner, tra cui: “Blog Sicilia“, “Nebrodi News”, “Economy Sicilia”, “Resto al Sud”, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, “Digitrend“, “Mangia’s”, Tenute Orestiadi, Unioncamere Sicilia, COOP, Premiati Oleifici “Barbera”, “Degusto”.

Il programma del Festival avrà inizio domani alle ore 16:00, con l’inaugurazione ufficiale a cui prenderanno parte il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) Gaetano Galvagno e il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore. Alle 17:30 si terrà un seminario, in collaborazione con l’Associazione Stampa parlamentare siciliana e accreditato con 2 crediti formativi per i giornalisti iscritti all’Ordine; si parlerà di “Cronache parlamentari: la trasparenza al servizio del territorio”. Interverranno nel dibattito Michele Balistreri, Consigliere parlamentare, Alfredo Pecoraro, Presidente dell’Associazione Stampa parlamentare, Nino Amadore, giornalista del “Sole 24 Ore”, Nino Giordano (MF), e Carmelo Lopapa (Repubblica). Alle ore 18:30 Francesco Condoluci (Economy) intervisterà il Direttore generale del Gruppo Radenza (COOP) Giuseppe Spadaro. Alle 19:15 si discuterà su “Fare il vino dei Nebrodi, il perché di una scommessa”; saranno presenti all’incontro, con il coordinamento affidato a Maria Antonietta Pioppo, Rosario Amato (Cantine Amato), Celestino Drago (in collegamento da Los Angeles), Flora Mondello (Gaglio Vinaioli) e Antonio Campisi (enologo).

Sabato 21 Ottobre alle ore 10:00 ci saranno la visita al Centro lavorazione carni e il dibattito a volo “Suino Nero, una vera opportunità?”. Alle 11:00 Nino Amadore intervisterà Manfredi Barbera, mentre alle 12:00 si svolgerà il seminario “Digitale: le mille ragioni dei giornali locali”, in collaborazione con la Federazione Editori digitali e con 2 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine. Saranno presenti a questo interessante dibattito Sebastiano Di Betta, Pippo Trimarchi, Nino Amadore, Giuseppe Salerno e Giacomo Di Girolamo. Alle ore 16:00 Francesco Condoluci intervisterà Rosario Di Maria, Presidente della Cooperativa Ermes, mentre alle 16:30 Gianfranco Marrone dialogherà con Nino Amadore, sul nuovo Corso di Laurea di Comunicazione per l’enogastronomia. Alle 17:00 si terrà un altro seminario, con 2 crediti formativi per i giornalisti iscritti all’Ordine, dal titolo “Intelligenza artificiale, problema o opportunità per i giornalisti?”; ne parleranno Giovanni Villino, Biagio Semilia, Nino Amadore, Giacomo Di Girolamo e Luciano Armeli Iapichino (filosofo). Chiuderanno la seconda giornata del Festival del giornalismo enogastronomico altri due incontri dal titolo “L’innovazione nell’agroalimentare, opportunità per i territori” (sarà presente anche l’Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo) e “Enogastronomia, opportunità vera per le aree interne”. Domenica 22 Ottobre ci sarà una mattinata libera, con un’escursione organizzata.