Completata la redazione del regolamento per l’assegnazione dei lotti del nuovo mercato ortofrutticolo di contrada Sant’Andrea, la cui struttura è stata ultimata più di sette anni fa.

A darne comunicazione l’Assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino. La redazione del regolamento è avvenuta insieme a Salvina Genovese, funzionaria del Suap. Adesso il documento passerà al vaglio della Commissione preposta e poi giungerà in aula consiliare per l’approvazione definitiva. Al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che gestirà direttamente la struttura, spetteranno le spese di pulizia e manutenzione.

Sono 21 gli articoli che regolano l’attività della struttura sulla quale sono stati disposti recentemente interventi per porre rimedio ai danni causati dallo scirocco nello scorso maggio. I costi saranno addebitati alla ditta che ha eseguito i lavori.

Sono 16 i lotti a disposizione in box di 222 metri quadrati che avranno un costo di affitto di 916 euro mensili e saranno ceduti in affitto per due anni da Palazzo Longano. Diritto di prelazione per i posteggiatori che in questo momento sono concessionari nel mercato ortofrutticolo di Nasari a patto che gli stessi siano in regola con i pagamenti dei canoni e con i requisiti di pubblica sicurezza.