È avvolta nel dolore la comunità di Castell’Umberto. Un silenzio quasi surreale da ieri mattina, quando Carmelo Monastra ha perso la vita tragicamente a soli 30 anni.

Un’assurda fatalità ha causato la sua tragica fine. Un grosso e pesante ramo gli è finito addosso, colpendolo al petto e al volo, provocando traumi che purtroppo si sono rivelati fatali. I sanitari dell’ambulanza del 118, giunti sul posto, le hanno provate tutte per strapparlo alla morte, cercando di rianimarlo per oltre un’ora. Era stato chiamato anche l’elisoccorso, viste le condizioni molto critiche del giovane. Purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Sulla dinamica del tragico incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, giunti sul posto insieme alla Polizia Municipale. La salma del trentenne è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’Ospedale Papardo di Messina, dove probabilmente sarà sottoposta ad autopsia.

Al dolore della famiglia hanno partecipato le due squadre di calcio di Castell’Umberto.

L’ASD Castell’Umberto scrive: “Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola, ed oggi le parole non bastano. L’ASD Castell’Umberto tutta, si unisce al dolore e fa le più sentite condoglianze alla famiglia Monastra per la tragica scomparsa del nostro caro amico CARMELO”.

Toccante anche il post dell’ASD Sfarandina: “Un destino beffardo ha travolto una giovane vita del nostro piccolo paese. Tutta la Sfarandina, in ogni suo componente, si stringe attorno al dolore dei famigliari dell’amico Carmelo Monastra e porge loro le più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve Carmelo”.