Lo scorso sabato mattina è stato colpito da un improvviso malore le cui complicazioni, nella giornata di ieri, ne hanno causato il decesso.

Andrea Mingiardi, catanese di 32 anni, Carabiniere in servizio a Sora, in provincia di Frosinone, era stato ricoverato in rianimazione prima all’ospedale Spazioni di Frosino e poi al San Benedetto ad Alatri.

Studiava per diventare vice brigadiere e passare al Servizio del Nucleo Radiomobile. In Ciociaria viveva insieme alla moglie. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone ha reso noto che i funerali di Andrea si svolgeranno oggi alle ore 15 nella cattedrale di Santa Maria Assunta, a Sora, alle ore 15.