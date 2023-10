Goleade per Orlandina e Monforte San Giorgio, nei match di andata del primo turno di Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini”, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria.

L’Orlandina (nella foto) ha superato in trasferta 5-0 il Sinagra, nell’incontro disputato al “Comunale” di Brolo, con la doppietta di Di Marco, le reti di La Rosa e Praticò, e un autogol. Invece il Monforte San Giorgio ha surclassato in casa il Torregrotta 7-1, grazie al poker di Venuti e ai gol di Scarcella, La Spada e Marchese.

Negli altri incontri da segnalare le vittorie di Nasitana, ORSA Promosport e Stefano Catania. La Nasitana si è imposta 2-1 in casa sul Comprensorio del Tindari, con le reti di Molica e Cipriano, l’ORSA ha stravinto 6-3 in trasferta contro il Rodì Milici, con la doppietta di Lanza e i gol di Bucolo, Crisafulli, Sottile e Mendolia (inutili per il Rodì le reti di Puglisi, Gambera e Lupini), mentre lo Stefano Catania ha espugnato 2-0 il terreno di gioco del Pro Falcone, grazie ai gol di De Pasquale e Diaconu.