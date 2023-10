Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Ma a dominare la scena sarà il vento.

Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata dallo scirocco che, in quota, su Nebrodi e Peloritani potrà toccare anche punte di 80 km/h. Arriva il previsto aumento delle temperature che potranno spingersi fino a 35°C. Questo comporterà un innalzamento del livello di attenzione per il rischio incendi. Una diminuzione delle temperature, non eccessiva, è prevista nelle ore serali quando comunque le stesse stazioneranno al di sotto dei 30°C.