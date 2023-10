Un incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale 113 a Capo d’Orlando.

Coinvolti un furgoncino ed un motorino.

I due mezzi si sono scontrati nei pressi di una doppia curva.

Lievemente ferito ad un ginocchio il giovane motociclista che ha urtato il furgone mentre transitava in direzione Messina.

Illeso il conducente del furgoncino che viaggiava in direzione opposta.

Il giovane è stato accompagnato in ospedale per le verifiche del caso anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Capo d’Orlando.