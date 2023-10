La Camminata in Rosa si è svolta di domenica la giornata era caldissima, ma il corteo di manifestanti che ha percorso il lungomare da Spadafora a Venetico e da Venetico a Spadafora l’ha sopportato per amore di un obiettivo: dare un segnale forte per indurre le donne alla prevenzione del tumore della mammella.

La Camminata in Rosa, alla sua seconda edizione, è stata organizzata anche quest’anno da Valentina Tusa ed ha visto la collaborazione e la presenza attiva di due comuni Venetico e Spadafora.

Alla partenza, dall’Arcipretato, hanno presenziato al taglio del nastro rosa la sindaca Tania Venuto, e monsignor Alessandro Lo Nardo quindi il corteo con la rappresentanza del comune di Venetico nella persona dell’assessora Tiziana Alesci e per il comune di Spadafora nella persona dell’assessora Maria Ialacqua si è diretto verso Venetico. Molto motivate le associazioni presenti: la Cisl, l’Associazione 11 Novembre, il Soroptimist Gallo-Niceto, l’ Associazione Venetico per tutti, L’Airc delegazione Valdina-Venetico-Spadafora, la Lute di Venetico.

Spettacolare il grande arco rosa preparato dall’Associazione 11 Novembre per segnare il passaggio del corteo da un comune all’altro e per segnarne il ritorno all’Arcipretato. Ognuno indossava il suo braccialetto rosa, preparato dall’organizzatrice, come segno di riconoscimento che aprirà le porte ad altre edizioni.

Indispensabile la presenza della Misericordia con auto medica a seguito e gruppo specializzato per il Primo soccorso. A Venetico il numeroso gruppo accaldato ha potuto idratarsi grazie all’acqua fresca offerta dal bar di Fabio Miceli.

Non solo donne e non solo adulti, erano presenti tutte le età fra cui cinque bambini di cui una sulla sedia a rotelle. “Abbiamo dipinto di rosa tutti e due i comuni ha detto Valentina Tusa, speriamo di dipingere di rosa anche i cuori della gente”.

La camminata in rosa si è conclusa il 15 ma il mese della prevenzione finisce il 31 ottobre. Fino a questa data permangono i salvadanai rosa per raccogliere fondi per la ricerca e si possono trovare presso il Caf di Spadafora, presso l’Ufficio di protocollo del comune di Spadafora, e al comune di Venetico.