Continuano spediti gli interventi di manutenzione sul territorio comunale di San Salvatore di Fitalia.

Gli interventi, in questi giorni, interessano arterie e caditoie, necessari anche per la loro messa in sicurezza.

I lavori, di importo complessivo per oltre €60.000,00 effettuati dalla ditta “Carcione Calogero”, hanno già riguardato caditoie nelle vie Corso del Popolo e Vittorio Emanuele.

Da oggi la bitumazione di alcuni tratti del centro urbano e in particolare ingresso del paese e via Caduti sul Lavoro, per continuare nei prossimi giorni con:

Strada di collegamento in località “Liresti” fino a c/da San Biagio (sistemazione e bitumazione)

Strada di collegamento C/da Sant’Adriano – Scorrevole Tortorici (sistemazione e bitumazione)

Strisce pedonali, parcheggi e segnaletica verticale nelle arterie del Centro Urbano

Interventi strada collegamento Santuzza – case popolari in c/da Grazia e interventi nella cd strada salita cimitero;

Strada località “Franco”

Nelle prossime settimane, fa sapere il Sindaco Giuseppe Pizzolante, saranno resi noti i diversi interventi, già appaltati dalla Cittòà Metropolitana di Messina, che verranno effettuati sulle strade provinciali delle contrade Bufana, Scisera, Sant’Antonio Mallina e Sant’Afriano, per un importo di circa 300 mila euro.