I Sindacati RSU FPCGIL, FP CGIL Territoriale e la Segreteria Generale di FP CGIL Messina scrivono all’Amministrazione di Capo d’Orlando una diffida per la mancata liquidazione degli arretrati contrattuali dei dipendenti comunali.

Di seguito la lettera integrale inviata da Giuseppe Lanza Cariccio, Antonello Lanza, Anna Paternò e Giacomo Campisi della RSU FPCGIL, Nino Pizzino (nella foto) della FP CGIL Territoriale e Francesco Fucile, Segretario Generale FP CGIL Messina.

OGGETTO: Mancata liquidazione degli ARRETRATI CONTRATTUALI 2019/2021. Reiterata DIFFIDA a liquidare ed atto di messa in mora.

La scrivente organizzazione Sindacale, su mandato dei propri iscritti, constatato che a tutt’oggi, codesto Ente, non ha provveduto alla liquidazione “degli arretrati contrattuali 2019/2021” e non ha ancora sottoscritto la contrattazione decentrata (c.d. C.C.D.I.) per l’anno 2023, così come previsto dal vigente

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – Funzioni Locali del 16.11.2022.

Nel reiterare, quanto chiesto con note pec del 21/03/2023 e del 17/04/2023, specificatamente:

Il pagamento degli arretrati contrattuali 2019/2021 ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. Tali arretrati dovevano già essere liquidati a tutti i dipendenti a partire dal mese di dicembre 2022, per importi che vanno da 1.565 a 2.900 euro a seconda della posizione economica e dalle ore contrattuali; Si precisa che, tali somme arretrate, pagate successivamente al 31/12/2022, dovranno essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del TUIR; La sottoscrizione della contrattazione decentrata 2023 (CCDI) entro l’anno corrente, al fine di NON perdere, ancora una volta, quanto dovuto per sevizi ed indennità contrattuali, a tutti i dipendenti dell’Ente; La costituzione ed attivazione dell’Organismo Paritetico, ai sensi dell’art. 6 del CCNL F.L. 2019/2021, quale organismo, previsto ed esteso, a tutti gli enti con più di 70 dipendenti.

Quindi, nel rinnovare tali richieste, si diffida codesto Ente ad adempiere e la presente, costituisce atto bonario di componimento e di messa in mora.

In caso contrario, la scrivente O.S., si vedrà costretta, a adire le vie legali, in difesa degli interessi dei propri iscritti e dei dipendente tutti.