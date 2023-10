È in corso a Messina e a Barcellona Pozzo di Gotto una operazione ad “Alto Impatto”.

Oltre 100 operatori di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono, sin dalle prime ore del mattino, impegnati in mirati servizi di alta prevenzione e contrasto alla criminalità, anche straniera.

Le operazioni straordinarie di controllo del territorio, disposte dal Prefetto di Messina in sede dì Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sotto il coordinamento tecnico operativo del Questore, sono inserite in una più ampia cornice, volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica ed a fronteggiare fenomeni di criminalità diffusa.

Le aree operative attualmente controllate da Polizia, Carabinieri e Finanza ricadono nel rione messinese di Bisconte e nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto. FOTO: ARCHIVIO