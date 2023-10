Tra qualche giorno, a Patti entreranno in funzione i 12 nuovi contenitore per la raccolta degli indumenti usati, dislocati sul territorio.

Il servizio gestito dal 2015 dall’azienda Città Pulita S.A.S. di Ventrice Girolamo E.-C. con sede a Rizziconi (RC), viene effettuato in regime di convenzione, gratuitamente, senza alcun costo per l’ente comunale.

Questo tipo di servizio, svolge una duplice funzione, importante: un’ulteriore forma di raccolta differenziata dei rifiuti messa a disposizione dei cittadini e la possibilità di riciclare, senza disperderli nell’ambiente, indumenti che possono o essere riutilizzati, o smembrati e reinseriti nel ciclo produttivo. Inoltre,

Per tutelare l’ambiente e favorire sempre più la raccolta differenziata, sono stati collocati i nuovi contenitori degli indumenti usati dotati di sensori e a breve, in tutte le postazioni, verranno installate le telecamere di video sorveglianza, al fine di evitare, come accaduto in passato, lo sversamento dei rifiuti non consoni e l’abbandono degli stessi nelle vicinanze.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale e in particolar modo dal vice sindaco Eliana Raffa che ha specificato che i nuovi contenitori per gli indumenti usati, non sono stati tutti disposti allo stesso posto di prima, ma alcuni hanno trovato una nuova collocazione.

Ecco cosa è possibile conferire nei contenitori con il logo Riciclo e ambiente: – capi d’abbigliamento; – accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard); – scarpe; – borse e zaini; – biancheria per la casa e giocattoli.