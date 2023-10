Il Global Compact Forum delle Nazioni Unite per la prima volta fa tappa a Palermo per parlare di sostenibilità in agricoltura.

La vision del Global Compact delle Nazioni Unite è promuovere la creazione di una economia globale più inclusiva e sostenibile. In quest’ottica l’iniziativa persegue due finalità complementari. Intanto far diventare il Global Compact e i suoi Dieci Principi parte integrante della strategia e delle operazioni quotidiane delle imprese che vi aderiscono. Quindi, incoraggiare e facilitare il dialogo e la cooperazione di tutti gli stakeholder di rilievo a supporto dei Dieci Principi promossi dall’iniziativa e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite per il 2030.

Irritec è main sponsor insieme ad Edison e si occuperà nello specifico di sostenibilità della filiera agroalimentare. L’azienda, società Benefit, utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili e plastica riciclata ed è da sempre impegnata nella realizzazione di soluzioni ecosostenibili di micro-irrigazione, in grado di ridurre i consumi idrici ed energetici, migliorando la produttività del suolo e la genuinità del prodotto finale.

Di seguito l’intervista esclusiva a Giulia Giuffrè, Consigliere d’amministrazione e Ambasciatrice della Sostenibilità di Irritec.