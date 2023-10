Un incidente autonomo si è verificato ieri sera a Capo d’Orlando in Via Consolare Antica nei pressi del distributore di carburante Eni.

Una Alfa Mito, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata concludendo la sua corsa rovesciata sull’asfalto.

Violento l’impatto con il muretto che costeggia la sede stradale mentre percorreva la Via Consolare Antica in direzione Palermo.

Non sembrano siano state coinvolte altre autovetture nell’impatto.

Illeso il giovane conducente del mezzo ribaltato che , con le proprie forze è uscito dalla propria automobile.

Ingenti i danni per l’Alfa Mito che ha distrutto il muretto con la parte anteriore prima di ribaltarsi.