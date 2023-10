Conto alla rovescia a Venetico per un traguardo che inorgoglisce tutto il Comune. Giovedì infatti a Roma riceverà il premio Ambasciatori Nazionali al Senato della Repubblica. A ritirare l’ambito e prestigioso riconoscimento sarà l’Assessore Salvatore Mezzatesta.

Un premio che, proprio come dichiara l’Assessore, rende tutti molto fieri. Soprattutto il Sindaco Francesco Rizzo, che da anni guida il comune che oggi sta per diventare comune d’eccellenza italiana.

Questo premio è concesso a tutte quelle realtà che si distinguono per diverse situazioni.

La cittadina ha accolto la notizia con molto orgoglio.