Il Capitano di Vascello Francesco TERRANOVA ha assunto il comando della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto.

Il comandante Terranova subentra al compianto Comandante Giacomo Cirillo che aveva assunto il comando della Capitaneria di porto di Messina il 25 novembre 2022 e poi deceduto, in maniera improvvisa, il 17 settembre scorso. Il comandante Cirillo in poco tempo si era fatto apprezzare dalla cittadinanza per le sue grandi doti di umanità e professionalità lasciando un fulgido esempio di uomo dedito al proprio lavoro, sempre al fianco delle istituzioni.

Il comandate Terranova proviene dal Comando generale delle Capitanerie di porto dove ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Affari giuridici e precedentemente è già stato Comandante della Capitaneria di porto di Milazzo. Di origini messinesi, torna con entusiasmo nella propria terra e nel sottolineare la continuità con l’encomiabile opera già portata avanti dal suo predecessore, prematuramente scomparso, si dedicherà con passione e slancio ai compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto nell’area di giurisdizione, quali la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente e delle coste, la sicurezza della navigazione, con l’obiettivo di fornire un contributo effettivo allo sviluppo sostenibile delle attività marittime.