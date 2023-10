Barcellona: Rischio incendi per le alte temperature, le preoccupazioni del Movimento Città Aperta

In Consiglio Comunale il gruppo Città Aperta ha chiesto all’Amministrazione di allertare il COC in vista delle previsioni per il 19 e 20 ottobre

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

“Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 ottobre sono previste temperature nuovamente sopra i 30 gradi sulla costa tirrenica e sulle montagne soffierà un pericoloso vento di scirocco”. Il Movimento Città Aperta si dichiara preoccupato alla luce del recente disastro ambientale che ha riguardato le colline barcellonesi, divorate da incendi di matrice dolose. “Pensiamo che la situazione metereologica dei prossimi giorni necessiti di una particolare attenzione – si legge in una nota – Già al consiglio comunale di ieri sera i consiglieri comunali del gruppo Città Aperta hanno chiesto all’amministrazione di allertare il C.O.C. per porre in essere tutte le attività di prevenzione possibili”. Il Movimento Città Aperta chiede, inoltre, che venga istituita un’attività di vigilanza nelle strade che portano ai luoghi maggiormente a rischio e che sia data notizia di quanto verrà posto in essere. “Siamo convinti che la prevenzione e la deterrenza siano prioritarie e “convenienti” rispetto agli interventi di spegnimento, costosissimi e spesso poco efficaci in termini di tempestività”, conclude il Movimento. Leggi anche Messina: Ancora incendi, bruciano i colli SanRizzo tra Catarratti e la strada che porta al Neurolesi Barcellona: I devastanti incendi di settembre, l’Amministrazione chiede lo stato di emergenza

