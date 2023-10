Giornata all’insegna di condizioni di cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio le nuvole si addenseranno sulla parte ionica e su Peloritani e Nebrodi. Non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia.

Per quanto riguarda le temperature, dal mattino si presenteranno al di sotto dei 20 gradi. Nel corso della giornata toccheranno anche i 28°C. I venti soffieranno deboli di Scirocco in mattinata con raffiche in leggero rinforzo in serata.

Per quanto riguarda i mari, si presenteranno da poco mossi a mossi sia il Tirreno che lo Ionio.