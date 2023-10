Confermati i rumors di Ateneo. C’è un terzo candidato al rettorato dell’Università di Messina. Giovanni Moschella, docente di Istituzioni di diritto pubblico, ex direttore del dipartimento di scienze politiche e giuridiche ha annunciato, tramite una lettera inviata ai colleghi, la propria candidatura. Aveva fatto troppo rumore il suo addio come numero due dell’ormai ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Moschella fino a un mese fa era infatti ex prorettore vicario. Anche in quel caso aveva affidato ad una lettera le regioni del suo addio spiegando che si era “incrinato il rapporto di fiducia” che per lungo tempo aveva caratterizzato la collaborazione istituzionale con l’ex Rettore. Molti avevano letto nelle sue dimissioni la delusione per non essere stato scelto lui come successore del percorso fatto fino a quel momento per l’Università. Moschella si contenderà il vertice dell’Ateneo peloritano insieme al professore Michele Limosani, direttore del dipartimento di Economia e commercio e la professoressa Giovanna Spatari, docente di Medicina del Lavoro, scelta come candidata dal rettore dimissionario.