Un’autovettura Mercedes Classe B di colore bianco ha preso fuoco stamattina, intorno alle 10,20, all’uscita della Galleria Tindari, lungo l’Autostrada A20, in direzione Messina.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti che hanno domato le fiamme per poi procedere alla messa in sicurezza.

Intervenuta anche una squadra di soccorso del Consorzio Autostrade Siciliane. Le fiamme hanno letteralmente divorato il mezzo.