Ci sono anche il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli (vedova di un ras della criminalità organizzata) tra i 27 destinatari delle misure cautelari emesse dal Gip di Napoli nell’ambito di una indagine sulle attività imprenditoriali sul clan Di Lauro. Le indagini si sono concentrate nell’arco di tempo tra il 2017 e il 2021. Secondo le accuse il Clan Di Lauro Secondigliano investiva anche in società di abbigliamento e creava brand, insieme con il cantante neomelocido e la moglie, come quello chiamato “Corleone”. Anche la bevanda energetica “9 mm” sarebbe riconducibile al clan.

Anche il contrabbando di sigarette dall’est, in particolare da Bulgaria e Ucraina, rientrava nel business del clan. Per l’accusa, con un investimento di mezzo milione di euro, reso possibile dai vertici del clan Di Lauro, dal cantante neomelodico Tony Colombo e dalla moglie Tina Rispoli, è stata messa in piedi una fabbrica di sigarette (già sequestrata) per confezionare pacchetti di sigarette con tabacco estero da vendere in Italia e all’estero.