Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e ha ratificato una Delibera di Giunta Comunale, riferita ad alcuni finanziamenti ottenuti dall’ente.

L’argomento delle variazioni, con i finanziamenti riportati dal Comune, è stato anticipato in quanto un atto propedeutico all’applicazione del Bilancio. Si tratta di finanziamenti in entrata per un totale di 548.900 euro circa, tra cui un contributo di 250.000 euro per la messa in sicurezza del versante in Contrada Madre di Dio, e tre interventi per la pulizia dei torrenti, che riguardano nel particolare i torrenti Petraro, Fiumetto e San Basilio.

L’Assessore Comunale e Consigliere Andrea Carcione ha sottolineato che, seguendo un obbligo di legge, il Consiglio va a ratificare una Delibera già attuata in Giunta, e che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di recepire vari finanziamenti. I Consiglieri Comunali di opposizione Bruno Natale e Giuseppe Drago hanno richiesto a che punto è giunto l’iter procedurale degli interventi, previsti dal finanziamento. L’Arch. Cavolo ha evidenziato che, per il versante Madre di Dio, sono stati aggiudicati i servizi geologici, la progettazione e la direzione dei lavori, e nel giro di 30 giorni dovrebbe arrivare la progettazione esecutiva, per poi procedere successivamente all’affidamento e all’esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda, invece, i torrenti i progetti sono stati redatti dall’Ufficio interno e i decreti sono arrivati da poco. L’affidamento dei lavori dovrà avvenire nel giro di 15 giorni ed entro 60 giorni l’esecuzione dei lavori. Il Consigliere di minoranza Drago auspica che il finanziamento sia espletato nel più breve tempo possibile, e afferma di essere soddisfatto delle spiegazioni dell’Arch. Cavolo, meno delle delucidazioni dell’Assessore Carcione. Al momento della votazione della proposta, la ratifica è stata accettata all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti i 10 Consiglieri Comunali (7 di maggioranza e 3 di minoranza).

La discussione sul Bilancio è stata preceduta dai saluti, effettuati dal Presidente del Consiglio Davide Di Nardo, dal capo di gruppo di maggioranza Giuliana Zingales e dall’Assessore Carcione, nei confronti del Segretario Comunale Dott. Stefano Oriti, che ricopre il ruolo di Segretario pro tempore dell’ente comunale in attesa dell’affidamento dell’incarico di Segreteria Comunale. In merito al Bilancio di previsione, il gruppo di minoranza “Uniti si cresce” ha chiesto il rinvio dell’argomento all’ordine del giorno, presentando una nota da allegare al verbale e di cui ne ha dato lettura il Consigliere Claudia Bontempo, e sollecitando prima l’approvazione del Rendiconto. I Consiglieri di opposizione ritengono che bisogna portare nel civico consesso il Rendiconto, prima del Bilancio, contestano che l’Amministrazione non tenga conto delle prescrizioni e delle anomalie, riscontrate a loro avviso dal Revisore dei Conti, e si soffermano sul Fondo contenzioso di 8.000 euro, a fronte secondo loro di molti contenziosi in corso. I 3 componenti del gruppo di minoranza chiedono poi di riformulare il Bilancio, tenendo conto del Rendiconto e delle osservazioni, proponendosi di collaborare e, in caso contrario, invieranno gli atti alla Corte dei Conti.

Il Consigliere di opposizione Bruno Natale ha parlato di un aumento crescente ogni anno dei residui, di un costante calo della riscossione, di informazioni lacunose sulle passività, di un approfondimento da fare per il Fondo contenzioso, di un costo troppo elevato per le manifestazioni estive, chiedendo un Rendiconto per tutti gli eventi svoltisi durante l’estate. L’Assessore Comunale Andrea Carcione ha evidenziato che secondo il suo parere la proposta di rinvio non può essere accolta, che gli uffici comunali hanno eseguito un grande lavoro, il Bilancio gode di tutti i pareri tecnico-contabili e si tratta di un prospetto più tecnico che politico, e sono state garantite tutte le spese per il personale e i mutui, prevedendo delle integrazioni per alcune figure professionali. Carcione ha poi parlato di un aumento del prezzario del 30%, con il computo metrico presentato dalle ditte, e che la legge impone di creare dei Fondi, tra cui il Fondo Crediti di dubbia esigibilità di circa 250.000 euro; spiega poi che il Fondo contenzioso di 8.000 euro non tiene conto di altri 75.000 euro nel Rendiconto (per cui si attende il parere del Revisore dei Conti). Il Consigliere di minoranza Drago ritiene che ci sia una mancanza di programmazione da parte dell’Amministrazione, come nella sistemazione delle strade esterne e nella gestione delle strutture. Si domanda il componente della minoranza anche quando partirà il servizio di mensa scolastica e chiede non una programmazione ordinaria, ma straordinaria e futuristica. E’ intervenuto in seguito nuovamente l’Assessore Andrea Carcione, il quale ha dichiarato che parlare di programmazione il 16 Ottobre è anomalo, e che il confronto deve essere alla base della politica. Sono stati messi in evidenza diversi interventi a costo zero, effettuati dagli operai dell’ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) e dalla Forestale in strade a valle, come Bufana, Sceti e San Basilio. Gli operai della Forestale hanno montato la WiFi gratuita nel sentiero della Cascata del Catafurco, installando un palo per la videosorveglianza e pannelli solari.

Il rinvio dell’argomento del Bilancio, presentato dal gruppo di opposizione, è stato bocciato dalla maggioranza che ha espresso parere contrario. I 3 componenti della minoranza hanno abbandonato l’aula per protesta, prima della votazione del Bilancio, mentre sono stati valutati due emendamenti al Bilancio di previsione. Il primo emendamento, presentato dal Vice Presidente del Consiglio Angela Truglio, si riferisce a fondi PNRR per la Scuola Media, mentre il secondo, proposto dal Consigliere Marica Truglio, fa riferimento alle messa in sicurezza del versante Madre di Dio e ai torrenti Fiumetto, Petraro e San Basilio. Gli emendamenti sono stati approvati all’unanimità dai 7 Consiglieri Comunali di maggioranza e anche il Bilancio, con le modifiche attuate dagli emendamenti, ha ricevuto la medesima votazione unanime.