“Non ci sono soldi sufficienti per la sanità e la scuola, in Sicilia le reti idriche perdono il 50% dell’acqua, si esportano i rifiuti per mancanza d’impianti, incendi e dissesti distruggono il territorio e cosa fanno il governo nazionale e regionale?”.

A scrivere il Comitato NoPonte Capo Peloro dopo l’approvazione del disegno di Legge di Bilancio con le notizie sulla copertura finanziaria da 12 miliardi di euro per la costruzione del Ponte sullo Stretto e la disponibilità annunciata dalla Regione Siciliana a finanziare un miliardo di euro.

“Il governo nazionale ha approvato il disegno di legge sul bilancio che prevede la copertura a rate dei costi del progetto del ponte sullo stretto di Messina e sempre oggi guarda caso il governo regionale s’impegna a pagare il primo miliardo del ponte (in cambio di cosa?) saccheggiando i fondi per lo sviluppo e la coesione che servono invece per rimuovere gli squilibri economici e sociali del Sud. Il 9 ottobre scorso si era pure deciso con legge l’aumento del capitale sociale della Stretto di Messina di 50 milioni e l’eliminazione del tetto dei 240mila euro per i compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società concessionaria del ponte”.

“Insomma – conclude il Comitato – non si trovano i soldi per i reali bisogni della Sicilia e del Paese e si trovano, persino a rate, per un’opera inutile, pericolosa, non prioritaria per i bisogni della nostra regione e del Sud come il ponte sullo Stretto di Messina“.