“L’alice nel paese delle meraviglie”, in arrivo la primissima edizione a cura della Pro Loco di Brolo con l’Amministrazione comunale ed il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, grazie al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

Protagonista il mare e la cultura che intorno vi gravita, dalla cucina alle tradizioni popolari, in una combinazione vincente tra degustazioni, show cooking, mostre fotografiche e spettacoli. Mediante il coinvolgimento di pescatori e marineria, chef, ristoranti locali e i ragazzi dell’Istituto alberghiero, la due giorni – 28 e 29 ottobre – promette sorprese per i palati raffinati e per i curiosi che vorranno scoprire il museo del mare. «Brolo rappresenta un territorio unico, che ricongiunge terra e mare in un punto di incontro tra più culture, da secoli tramandate e custodite dai pescatori e dalle loro famiglie.

Proprio i pescatori, con le loro storie – evidenzia Amedeo Arasi, presidente della Pro Loco brolese – sono detentori di conoscenze preziose e irripetibili. Questa manifestazione, in un format tutto da scoprire, vuole rendere omaggio a questi uomini del mare». Già dall’epoca normanna sono emerse tracce di un’attività mercantile nel borgo di Brolo, poi intensificata agli inizi del ‘900 con l’affermarsi di piccoli ma fiorenti cantieri dei maestri d’ascia che sino agli anni sessanta popolavano quella che oggi è via Marina. Nell’economia locale la pesca ha avuto – e può continuare ad avere – un ruolo importante.

Indimenticabile il barcone di ”Jachino” e lo scenario delle grandi barche ad otto e dieci remi che, negli anni settanta, si dedicavano alla pesca dei “pesci porci”, di piccoli pesce spada, dei tonni. Immancabili i racconti firmati “Pidonti”, fotografi da tre generazioni che nei loro scatti hanno raccolto le gesta, i volti e le storie dei protagonisti del mare. La manifestazione di fine ottobre servirà a riscoprire i piatti tipici rivisitati dagli chef locali, da riportare sui social perché la manifestazione possa fungere da amplificatore della profonda “voglia di mare” valorizzando questo comparto che può dare valido impulso all’economia locale. Un alimento povero capace di impreziosire le ricette tipiche della cucina brolese e nebroidea, ma anche l’intero territorio, già titolare di fortune come il mare limpido e panorami incantevoli.