Trecentocinquanta visitatori in quattro giornate di visite guidate, tutte sold out, e un centinaio di richieste che, con profondo dispiacere, non è stato possibile accontentare.

Questo il bilancio più che positivo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina in occasione della mostra Seguendo Caravaggio con «maniera vigorosa e tinta»,allestita al Museo Regionale di Messina e conclusasi sabato 14 ottobre.

Oltre alle tre giornate programmate, che hanno avuto luogo domenica 3 settembre, sabato 16 settembre e domenica 1 ottobre, si è reso necessario l’inserimento di un turno aggiuntivo poco prima che la mostra chiudesse i battenti, venerdì 13 ottobre, per dare la possibilità a quante più persone possibile, tra coloro che ne avevano fatto richiesta, di vivere l’esperienza del tour guidato.

«Un successo indescrivibile, di cui siamo onorate» Queste le parole di Giuseppina Florio, presidente dell’Associazione guide turistiche Eolie Messina Taormina, che ringrazia in particolare il direttore del Museo Regionale di Messina, Architetto Orazio Micali, per avere coinvolto l’associazione in questa splendida iniziativa, e anche Elena Ascenti, Giovanna Famà, Alessandra Migliorato e Donatella Spagnolo, curatrici della mostra.

L’associazione, che vanta tra le sue socie guide turistiche abilitate di grande preparazione ed esperienza, è stata in grado di fornire ai visitatori la giusta chiave di lettura di una mostra che, in un percorso originale e interessante, è riuscita a mettere insieme le opere di grandi artisti coevi al maestro e degli epigoni che hanno tratto ispirazione dalle novità caravaggesche.

«Le numerose richieste di partecipazione ricevute – conclude Florio – hanno rafforzato in noi la convinzione che è presente tra la gente un forte desiderio di conoscenza dell’arte, al quale intendiamo rispondere con nuove ed interessanti iniziative, che ci accompagneranno nel corso di quest’anno».

L’associazione è già al lavoro per programmare nuovi eventi in provincia di Messina, con l’obiettivo di far scoprire, o riscoprire la storia e i tesori di cui il nostro territorio è ricco.

