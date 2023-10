Palermo, un pomeriggio come tanti ma non per un anziano 85enne che ha rischiato di perdere la vita in pochi istanti.

Un Carabiniere della Sezione Scorte di Palermo, durante il suo turno di servizio, mentre percorreva Viale Croce Rossa, notava un anziano signore intento ad attraversare la strada. Lo stesso in pochi istanti inciampava e cadeva a terra, sbattendo violentemente la testa al suolo, procurandosi un trauma cranico e varie ecchimosi in più parti del corpo.

È stato allora che il militare è sceso immediatamente dall’auto e, raggiunto l’anziano signore privo di sensi, lo ha soccorso impedendo alle auto di investirlo.

Stabilito il contatto telefonico con la centrale operativa ha fatto intervenire il personale sanitario del 118, che sopraggiunti poco dopo sul posto, hanno prestato al malcapitato le dovute cure. Ripresosi, l’anziano ha rifiutato di essere condotto in ospedale, ma ha chiesto che ad accompagnarlo a casa fosse il Carabiniere che lo aveva soccorso.