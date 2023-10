Brutta disavventura per un giovane che stava transitando lungo la bretella di collegamento tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore per bypassare il Ponte Termini sul quale si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione sull’intera struttura.

Il giovane, a bordo della sua auto, è rimasto in bilico con il mezzo che non poteva più muoversi né avanti né indietro. Il giovane in difficoltà è stato notato dal personale della Guardia Agroforestale, impegnato in un giro di perlustrazione.

Attraverso l’utilizzo di apparecchiature specifiche, l’auto è stata agganciata e recuperata.