Non si fermano gli incendi sul territorio della provincia di Messina. Fiamme anche in contrada Porticato, nel territorio di Castroreale.

Il fuoco ha minacciato abitazioni. Sul posto è giunta per prima la Guardia Agroforestale che ha prestato soccorso alle famiglie in attesa dell’arrivo del Vigili del Fuoco. I componenti dell’Agroforestale si sono assicurati che nessuno fosse in pericolo.

Il rogo ha divorato macchia mediterranea, spinto anche dal vento che spira in zona.