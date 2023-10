Il Città di Galati sfiderà la Pro Mende negli ottavi di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, dopo aver raggiunto questo turno grazie alla vittoria a tavolino 3-0 nel ritorno dei sedicesimi contro la Santangiolese (nella foto).

Il match di andata verrà disputato Domenica 29 Ottobre alle ore 14:30, allo Stadio “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, mentre il ritorno è in programma a campi invertiti Domenica 5 Novembre allo stesso orario. Il Città di Galati ha affrontato la Pro Mende nell’ultima giornata del Campionato di Promozione Girone B, superando gli avversari in trasferta 5-3, con le doppiette di Emanuele Serio e Davide Vicario, e la rete di Enrico Parafioriti.

Gli altri accoppiamenti, che riguardano le formazioni messinesi, saranno Valle del Mela-Rosmarino e Valdinisi Calcio-Santa Domenica Vittoria (Girone C). Anche il Valle del Mela e il Rosmarino sono inseriti nel Girone B di Promozione e si sono sfidati Domenica scorsa in Campionato, con la vittoria in trasferta della formazione di Militello Rosmarino per 3-1; con questo successo il Rosmarino si trova in vetta alla classifica con 15 punti, in compagnia di Polisportiva Gioiosa e Aquila Bafia.