Altro finanziamento ottenuto, a pochi giorni dal precedente che riguardava però l’Assessorato all’Energia, questa volta rivolto alla pulizia e alla manutenzione degli argini dei torrenti che insistono sul territorio sinagrese.

Il Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha giudicato meritevole di finanziamento il progetto esecutivo “Interventi di manutenzione mediante sfalcio della vegetazione presenti sulle arginature negli alvei torrentizi per la sicurezza idraulica.”

Gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria riguarderanno il demanio idrico fluviale dei seguenti corsi d’acqua: Torrente Sinagra e corsi d’acqua secondari: Mulinazzo, Caputo, Limari, Pianomonaci, Saia, Piraino, Rolletta, Patrì, San Sebastiano, Immillaro, Trubolo, Strangolino.

Il Sindaco Nino Musca non ha nascosto la propria soddisfazione.

“Accogliamo con grande felicità questo ulteriore finanziamento, a riprova, se ce ne fosse di bisogno, che la nostra Amministrazione lavora, in silenzio e con professionalità, affiancata dai nostri impiegati comunali, che ringrazio come sempre, non facendosi influenzare da ciò che si dice, ma dimostrando coi fatti che l’unico obiettivo è fare crescere Sinagra e null’altro. La strada l’abbiamo tracciata da tempo e per quella continueremo per altri quattro anni. Siamo sempre all’erta cercando di lavorare su progetti, Pnrr, eventi che possano dare un continuo lustro alla nostra cittadina” ha concluso il primo cittadino di Sinagra.