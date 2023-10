Le urla strazianti della mamma del piccolo Francesco Leonida Gullo, appena tre anni, hanno squarciato l’aria, il cielo. Il cuore del bambino ha smesso di battere a poche centinaia di metri dalla casa rurale di Contrada Sgadari San Giovanni, a Petralia Soprana.

Stamattina il piccolo non era andato all’asilo ed era rimasto con i genitori e il nonno a causa dei postumi di un’influenza. La mamma lo avrebbe trovato privo di sensi intorno alle 11. Subito è stato chiamato il 118. Quindi la corsa in ambulanza, mentre si alzava in volo anche un elisoccorso. Il piccolo in ospedale però non è mai arrivato. Il suo decesso è avvenuto in ambulanza.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Petralia Soprana. La salma del piccolo è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero in attesa di conoscere eventuali decisioni di eseguire l’autopsia.

I genitori hanno riferito di avere avvertito un forte odore di gas nell’abitazione, prima di accorgersi che il bimbo non respirava.