I siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia, Luì e Sofì, conosciutissimi tra i giovanissimi fan come “Me contro Te”, fanno registrare il tutto esaurito nei primi due giorni di anteprima del loro nuovo film “Me contro Te – Vacanze in Transilvania”.

Sold out a Palermo e Roma per I due YouTuber di Partinico. Il nuovo film della coppia è ambientato in un castello a tema Halloween e proprio per questo è stato deciso di farlo uscire in questo periodo dell’anno. Il film dura un’ora, senza pause tra primo e secondo tempo. Un’avventura per salvare il mondo dai cattivi con la sorpresa finale che prevede un prossimo capitolo delle avventure della coppia.

Nel percorso fino al Castello del Conte Dracula, in Transilvania, appariranno sulla scena tutti i personaggi: Viperiana, Perfidia, Chicco, Tara, Ajar e l’immancabile Signor S. Il lungometraggio, diretto da Gianluca Leuzzi, sarà distribuito nelle sale a partire dal 19 ottobre da Warner Bros Pictures. FOTO: Facebook ME CONTRO TE