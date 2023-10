Al via la seconda edizione di “OttoBraidi, festa d’autunno”, la manifestazione organizzata dal Circolo Anspi “Padre Arlotta” in collaborazione con il comune di Montalbano Elicona, tra i borghi più belli d’Italia, che offre la possibilità di trascorrere una domenica all’insegna del gusto, della tradizione e dello svago.

Novità di quest’anno saranno le frittole di maiale, che potranno essere gustate da sole o con le olive schiacciate, assieme agli immancabili maccheroni al sugo di suino nero dei Nebrodi, al panino con salsiccia farcita ai funghi porcini, alla porchetta e alla pancetta di suino nero arrosto.

Gli amanti della frittura, invece, avranno la possibilità di provare l’arancino con provola e porcini, oppure con salsiccia e porcini. Sicilianissimo anche il dessert: l’alternativa sarà tra il tipico cannolo e il raviolo dolce di ricotta.

Ad accompagnare il pasto, infine, vino delle cantine locali , birra, frittelle, caldarroste, torrone e tante altre succulente tentazioni.

“Quella che si svolgerà domenicaa Braidi sarà una vera e propria festa di paese, come la ricordano i nostri nonni e come stiamo cercando di riproporre da alcuni anni – dichiara Giuseppe Di Benedetto, presidente del Circolo Anspi Padre Arlotta – Chi vorrà venire a trovarci avrà la possibilità di acquistare i prodotti del nostro territorio, in vendita nel mercatino dell’artigianato, dei prodotti tipici e dei frutti di stagione. Allo stesso tempo ritroverà il piacere della convivialità, l’allegria delle musiche siciliane, i colori e i sapori della nostra terra”.

L’inaugurazione della manifestazione è prevista alle ore 10:30, con il taglio del nastro, l’apertura del mercatino e lo spettacolo itinerante del gruppo “Nebrodi in folk”.

A partire dalle ore 12:00, invece, avranno inizio le degustazioni. Gli stand resteranno aperti a pranzo e a cena.

Una festa a misura di famiglia. Questo l’obiettivo degli organizzatori, che quest’anno hanno pensato ad un programma speciale per i bambini che avrà inizio alle 17:00 con il “Magic show” del Mago Salvin e proseguirà per tutta la serata con il Teatrino dei Burattini, la Baby dance e l’immancabile presenza di divertenti personaggi Disney e del dolcissimo zucchero filato.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, grazie alla collaborazione della famiglia Gullotti, avrà luogo la sfilata del carretto siciliano, una vera opera d’arte proveniente dal “Museo del Carretto Siciliano di Bronte”.

A partire dalle ore 21:00, infine, spazio alla musica e alle danze con “Luciano Fraita Show” e Elisa Niceta.

«Il Circolo Anspi Padre Arlotta quest’anno ha pensato di dare spazio alla solidarietà – dichiara il vicepresidente Lorenzo Santamaria – Abbiamo deciso infatti di aderire ad una raccolta fondi promossa dall’Associazione Onlus “Sorge il Sole” di Naso, che si propone di acquistare un pulmino da 21 posti per il trasporto di soggetti autistici presso il Centro Navacita. Il nostro auspicio – conclude – è che manifestazioni come la nostra possano anche fare da vetrina per iniziative dal valore sociale come quella che abbiamo sposato».