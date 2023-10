Il sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino, ha presentato alla Regione Siciliana richiesta urgente di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito ai gravissimi danni causati dagli incendi del 22 e 23 settembre scorso.

In particolare, le fiamme hanno devastato le frazioni di Migliardo, Gala, Lando e Gurafi, peraltro già interessate due mesi fa da altri incendi. Per due giorni consecutivi, dal 22 al 23 settembre, i numerosi roghi, alimentati dal forte vento di scirocco e dalle alte temperature, hanno visto impegnato l’intero sistema della Protezione civile, con i Vigili del fuoco, i volontari, il personale del Comune dove è stato attivato il Coc che ha operato ininterrottamente.

Nonostante gli sforzi compiuti, sono molto ingenti i danni causati al patrimonio boschivo ed agroalimentare con gravi conseguenze per le colture, gli uliveti e gli agrumeti. L’amministrazione comunale ha quindi chiesto agli assessori regionali al Territorio e Ambiente ed all’Agricoltura ed al Dipartimento regionale di Protezione civile, l’attivazione di ogni forma di sostegno alle popolazioni interessate, nonché di interventi di ripristino del patrimonio pubblico e di prevenzione e tutela per scongiurare in futuro il ripetersi di simili conseguenze.

Con la richiesta della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza il sindaco Calabrò evidenzia anche la necessità e l’urgenza della concessione di ristori, benefici ed agevolazioni previste per quanti sono stati colpiti da eventi di tale portata e gravità.