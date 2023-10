Venerdì 20 ottobre alle ore 10 si terrà la terza edizione de “Il Testimone del Volontariato Italia” presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato della

Repubblica, a Roma.

L’evento è stato ideato con l’obiettivo di celebrare volontari e associazioni del panorama italiano per il loro impegno.

L’iniziativa, ospitata dal Senatore Daniele Manca, vedrà la partecipazione del fondatore e presidente onorario, Raffaele Parolisi, e della presidentessa Natalina Lombardo.

Saranno premiate numerose associazioni provenienti da tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle Volontarie e ai Volontari di Torino, Milano (dove si realizza una versione del riconoscimento in rosa dedicata al mondo femminile), Vigevano, Trieste, Capo d’Orlando, Rocca di Capri Leone, Roma, Verona, Bari, Corigliano – Rossano, Palermo, Catanzaro, Trento, Caivano, Rimini, Lecce e molte altre.

Sarà presente anche Don Antonio Coluccia, il coraggioso prete della Roma degradata di San Basilio.

Numerose saranno le targhe assegnate.

Per la Provincia di Messina, durante la cerimonia di premiazione, verrà dedicato un momento speciale all’assegnazione del riconoscimento a due associazioni che, da anni, si spendono per il volontariato sul territorio: La Dolce Federica Onlus di Caprileone e NoLimits-Al di là del Muro di Capo d’Orlando.

In particolare, il premio verrà assegnato a Laura Portale e Davide Cala Scaglitta de La Dolce Federica Onlus che, tra i vari suoi obiettivi, ha anche la volontà di finanziare borse di studio per la formazione professionale dei medici e di altre figure professionali del settore, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’assistenza sanitaria.

Laura e Davide, fondatori dell’associazione e genitori di Federica, bambinaaffetta fin dalla nascita da una rara malattia genetica, si impegnano in attività

di raccolta fondi in tutto il territorio nazionale, con un focus particolare in Sicilia e il supporto di diversi Enti regionali.

Sarà anche premiato Ambrogio Crespi, che ha diretto il docufilm Federica per sensibilizzare sui temi trattati dall’associazione. Anche Raoul Bova riceverà un riconoscimento speciale sia per il suo impegno come volontario della Croce Rossa Italiana sia per il supporto fornito a Federica.

La ragazza ha chiesto di consegnare al suo idolo un riconoscimento per quanto fatto per lei.

Per l’Associazione NoLimits-Al di là del muro, riceveranno il Premio Patrizia Galipò e Caterina Antonella Campisi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di questa Associazione che ha, come sua Mission, quella di promuovere la diversità, intesa come valore e non come limite.

Tra gli obiettivi che NoLimits si pone, c’è l’abbattimento delle barriere, architettoniche ma soprattutto culturali, che riguardano la disabilità, mediante attività e strutture come la “Spiaggia NoLimits”, spiaggia interamente attrezzata e gratuita per persone con ogni tipo di disabilità e i loro accompagnatori.