Enorme il calamaro pescato da Antonio Trusso, pescatore per passione originario di Tortorici e apneista associato della ASD Apnea Tirreno Blu di Patti.

Una domenica mattina dalle correnti sottomarine non perfettamente idonee per praticare pesca subacquea tanto da optare per l’uscita in barca open 5 metri. Un cambiamento di programma che ha portato alla pesca grossa di un calamaro lungo 1 metro e 28 centimetri per un peso di 14,2 chilogrammi. La tecnica “vertical jigging” ha consentito la cattura, nelle acque di Capo d’Orlando, del maxi calamaro che ha dato non poco filo da torcere.

«La parte più impegnativa è stata riuscire a tirarlo a bordo – ha raccontato Trusso – in un’impresa condivisa con il mio compagno di avventure, Antonino Galbato. Almeno tre quarti d’ora di tira e molla per scongiurare il rischio di perderlo, fatiche tutte ripagate quando abbiamo realizzato il pescato eccezionale».

Una pesca inusuale che ha generato grande stupore anche nei pescatori anziani della zona i quali, di esemplari così grossi di calamari, sembrano non avere alcuna memoria.