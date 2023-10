L’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino ha aderito ieri sera, 15 Ottobre 2023, all’iniziativa dell’Associazione “Ciao Lapo”, per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile – “Baby Loss Awareness Day”, illuminando per l’occasione di rosa e di azzurro il Palazzo De Spuches situato in Piazza San Giacomo.

“In tutto il mondo è un modo per rompere il silenzio, dando voce alle storie di genitorialità e di vita di chi ha perso un bambino atteso e, purtroppo, volato via – dichiarano gli amministratori -. Un tema così delicato e profondo merita tutte le attenzioni possibili, soprattutto dal punto di vista del sostegno psicologico e della possibilità di percorrere, con le persone interessate, dei percorsi di elaborazione del lutto e una possibile reinvenzione di sé come singolo, come coppia e come famiglia.

Questo vuole essere un modo per esprimere la vicinanza a tutti coloro, che hanno subito questa gravissima perdita. Un omaggio e un dolce pensiero per tutti i piccoli volati via troppo presto”.