Festa dell’Accoglienza al Comprensivo di Villafranca Tirrena nei giorni 9-10 e 12 ottobre, che ha visto tutto il personale scolastico coinvolto nei preparativi. Hanno dato il via le docenti della scuola primaria dei tre plessi G. Ungaretti, G. Marconi e L. Sciascia. Le insegnanti hanno saputo, in pochi giorni, trasmettere l’entusiasmo ai bambini che, attraverso inni, drammatizzazioni e canti sul palco allestito nel plesso L. Da Vinci, hanno espresso la loro gioia nel ritornare a scuola, ricordando valori fondamentali come la condivisione e l’amicizia.

Il 10 Ottobre è stata la scuola dell’infanzia dei due plessi (Castello e Divieto) a coinvolgere attivamente anche i genitori in giochi strutturati e organizzati dalle maestre che, dedite ai loro piccoli, hanno preparato con cura. Il risultato è stata un’ora vissuta all’insegna di musica, ritmo e movimento, il tutto animato dal sorriso dei bimbi e dei loro genitori.

Infine la scuola di primo grado si è esibita in una carrellata di performance tra canti, coreografie, staffette, battaglia navale e drammatizzazioni per ricordare che la scuola non è solo l’edificio ma è amicizia, rispetto, unione, forza, cultura, famiglia. I docenti hanno saputo coinvolgere sapientemente i ragazzi che in poco tempo hanno realizzato un intrattenimento di un pomeriggio vissuto nella piena gioia della condivisione.

La Dirigente Rossana Ingrassia ha sottolineato come questa festa dell’accoglienza è stata fortemente voluta da tutto il corpo docente per ricordare che la scuola è anche questo: emozione condivisa, emozione di una comunità educante in cammino pronta a promuovere cambiamento e a prendersi cura dei ragazzi. Anche l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco, dott. Antonio Giuseppe Cavallaro, ha partecipato a questa grande festa, sia con la sua presenza, sia adoperandosi in poco tempo nel procurare quel palco che ha visto protagonisti i ragazzi.

Un anno scolastico inaugurato in un modo speciale per ricordare ai ragazzi che ognuno di loro è speciale nell’unicità della sua bellezza.