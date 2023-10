Grande entusiasmo per il ritorno sui banchi della loro scuola, grande accoglienza per i piccoli compagnetti nuovi iscritti. Un giorno di festa per i bimbi della Scuola dell’Infanzia di Portosalvo che fa parte dell’Istituto Comprensivo Militi di Barcellona Pozzo di Gotto.

In occasione della festa dei nonni, lo scorso 2 ottobre, i bimbi non soltanto hanno accolto i loro nuovi compagnetti ma, appunto, anche i loro nonni, ai quali hanno offerto un dolcissimo spettacolo, strappando più di un sorriso.

Proprio ai nonni, figure fondamentali nella famiglia e nella società, i bimbi – guidati con amore dalle loro insegnanti – si sono rivolti con poesie, filastrocche, canti e coreografie. Tutto accompagnato dalla musica. Alla fine per loro tanta gioia e forti applausi. Grandi e piccini hanno poi condiviso una colazione speciale preparata dalle mamme e dai nonni ai quali i bambini hanno donato disegni e un piccolo oggetto regalo a ricordo della giornata preparati con le loro manine.

Come per la festa della mamma o del papà, ormai anche la festa dei nonni ha la funzione di creare uno spazio da dedicare all’affetto e alla riconoscenza verso figure straordinarie e fondamentali nella crescita dei bambini.