Un momento davvero speciale. Il Belvedere di San Martino, per la gente del posto un tempo semplicemente “e sedili”, è stato riqualificato, inaugurato e intitolato a Stefano Bottaro, deceduto nel 1993 a seguito di un grave incidente stradale.

Quel posto per molti magico, dal quale si domina la costa tirrenica del Golfo di Milazzo, è stato uno dei luoghi del cuore anche per Stefano. E una foto che lo ritrae con la sua amata auto proprio in quel luogo oggi è stata collocata lì, per ricordarlo.

L’impulso all’iniziativa è venuto dall’Associazione 11 Novembre che ha adottato l’area, partecipando al progetto comunale “adotta un’aiuola o uno spazio pubblico”. E così oggi quell’area ha una nuova vita e una nuova identità. E il sorriso di Stefano sarà lì, insieme a quanti trascorreranno qualche istante ad ammirare lo splendido panorama che quel posto offre. Come lo stesso sindaco Tania Venuto ha voluto sottolineare, ricordando gli anni dell’infanzia a casa Bottaro e il tristissimo giorno in cui è giunta la ferale e tragica notizia di quel maledetto incidente.

E ieri mattina c’era anche la famiglia di Stefano, con il signor Peppino Bottaro in prima linea, nonostante il peso degli anni si faccia sentire. Uno dei posti più romantici di Spadafora oggi porta il nome del suo eterno ragazzo.